Злоумышленники начали не просто просить денег в соцсетях, взламывая страницы, а пошли дальше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на слова эксперта по безопасности Александра Колесникова.

Теперь мошенник не просто напишет вам, что его родственник попал в тяжелую ситуацию, но и приложит фотографии этого родственника, даст ссылки на его аккаунт и распишет правдоподобные детали происшествия.

Рассылка делается меньшему количеству людей, зато люди чаще «клюют» на нее, говорит Колесников.

В Сети идут в дело все приемы, которые злоумышленник может использовать на улице в толпе, добавляет президент юридической фирмы «Интернет и Право» Антон Серго. При этом в интернете люди отдают незнакомцам деньги охотнее, чем при общении вживую. Такова человеческая психология, сказал Серго.

Анастасия Туркова