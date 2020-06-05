Мошенники добрались до WhatsApp

Мошенничество в Сети только процветает: аферисты не устают придумывать все новые способы обмана пользователей. На этот раз они решили добраться до WhatsApp.

Как пишет «Российская газета», недавно стало известно о том, что мошенники стали проявлять большой интерес к краже аккаунтов россиян в мессенджере. Скорее всего, рабочие аккаунты нужны для рассылки спама или вымогательства денег у знакомых и родственников жертвы.

Специалисты предупреждают: мошенники прикидываются пострадавшими и просят помощи. Их главная задача – заполучить код для входа в аккаунт, который приходит в смс на номер, привязанный к приложению. Заполучив этот код, мошенник получит полный доступ к номерам и перепискам, а жертве будет проблематично вернуть аккаунт себе.

Как правило, мошенники пишут жертвам сообщения о том, что пытались зарегистрироваться в WhatsApp, но их телефон почему-то не получает смс. Так что они просто отправили код аутентификации на ваш номер – вам же не сложно просто переслать сообщение с цифрами. Специалисты предупреждают: никакие коды никому пересылать ни в коем случае нельзя. Об этом же предупреждают и представители самого WhatsApp: в смс с кодом всегда приходит и напоминание о недопустимости передачи кода третьим лицам.