Парковка тоже может стать местом поживы для мошенников, сообщает DEITA.RU.

Злоумышленники разрабатывают схемы, играя на человеческих слабостях. Иногда – на страхе причинить вред человеку или сбить его.

Автолюбитель рассказал, как едва не потерял деньги на стоянке возле магазина, где закупался необходимыми товарами. Он собирался уже ехать домой, завел двигатель и тронулся, как вдруг заметил упавшего под задние колеса авто мужчину. Тот медленно начал вставать, и водитель, разумеется, кинулся на помощь.

Ситуация странная для человека, который аккуратно паркуется и всегда проверяет, нет ли людей сзади. Но это случилось – и водитель бросается помогать и разбираться.

Так и нужно мошенникам. Пока владелец авто выспрашивает хватающегося за ногу и корчащегося на земле человека, его сообщник приоткрывает переднюю дверь вашего авто и похищает сумку, телефон или кошелек из бардачка – ведь двери не заблокированы в этот момент, водителю некогда было об этом думать. Он становится легкой добычей. Тем более, что за время отсутствия хозяина автомобиль можно изучить.

Вывод прост: не поддаваться панике, потратить пару секунд на блокировку дверей – и лишь затем разбираться, что происходит снаружи.

Анастасия Туркова