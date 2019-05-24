В России угоняют автомобили не с помощью технологий, а с помощью подручных средств, сообщает DEITA.RU.

Если вы обнаружили между ручкой и замком двери автомобиля монетку, любую – звоните в полицию. Это не детская шутка, это вполне реальный способ попасть в салон любой машины и похитить вещи.

Схема проста: если вы закрывали двери замком с помощью ДУ, а в какую-нибудь из ручек вставлена монетка, замок не сработает. Вор просто дождется момента и откроет дверь вашей машины безо всяких трудностей.

Чтобы этого избежать, перед уходом осмотрите ручки на дверях машины и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.

Анастасия Туркова