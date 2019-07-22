Объектами кражи должны были стать крупнейшие российские банки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Издание узнало от нескольких отечественных банков о том, что кредитные организации пытались обокрасть на сумму, превышающую 24 миллиарда рублей.

Такую сумму они могли заработать с начала года, если бы не предотвращённые вовремя преступления со стороны служб безопасности банков и сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания, Сбербанк предотвратил хищения на общую сумму 18 миллиардов рублей, ВТБ — 5,4 миллиардов рублей, Альфа-банк — не менее 700 миллионов рублей и т.д.

При этом, согласно данным Центробанка, в прошлом году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 миллиардов рублей — на 44% больше, чем годом ранее.

Дмитрий Шевченко