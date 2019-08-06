Злоумышленники освоили новый вид заработка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Развитие новых технологий открывает перед мошенниками всех мастей огромные пространства для разного рода махинаций.

Недавно протестированная технология замены лиц на видео тут же стала инструментом жуликов, которые начали делать записи, подставляя заместо реальных людей всем известных звёзд.

С помощью искусственного интеллекта и нейронной сети, специальные программы позволяют полностью скопировать и перенести электронную лицевую маску с одного человека на другого.

Так, эксперты одной из столичных компаний, работающих в сфере кибербезопасности, наши в Сети видео, на котором человек, крайне похожий на Дмитрия Нагиева обещает пользователям ценный приз за переход на сайт.

Как оказывается позднее, с помощью вредоносного сайта мошенники получают доступ к информации пользователя и крадут у него деньги.

Эксперты отмечают, что распознать фейковое видео поможет внимательное отношение к деталям. Например, запись окажется ненастоящей если на видео глаза человека не моргают, все время открыты или вокруг котура головы появляется резкий шлейф и т.д.

Дмитрий Шевченко