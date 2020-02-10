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6 Декабрь 2019, 18:15

Мошенники используют «холодные» звонки, чтобы украсть деньги россиян

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Подобная тактика уже встречалась ранее, и является эволюционировавшим видом

Звонить клиентам под видом сотрудников банка, и предлагать клиенту забрать свои деньги по «безопасной схеме»: примерно так морочат головы россиянам мошенники. В попытках изобрести новые схемы, аферисты все чаще прибегают к методикам социальной инженерии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

В ряде случаев обыватель берет трубку и слышит успокаивающий и официозный голос, который сообщает, что его(клиента N-го банка) счет вот-вот закроют, а чтобы не потерять свои кровные, следует их спасти. Как? Просто перевести на безопасный счет. Даже если перевод как таковой не состоялся – из-за излишней бдительности жертвы, последние часто раскрывают мошенникам свои личные данные. Узнав их, злоумышленники все равно могут «хакнуть» счет и выкрасть деньги.

Стоит отметить, что подобная тактика уже встречалась ранее, и является эволюционировавшим видом более примитивной схемы. Ранее «денежные мошенники» также звонили потенциальной жертве, представляясь сотрудниками банка или его службы безопасности – и рассказывали о «подозрительном переводе средств», но, в отличие от новых схем, не предлагали «безопасного счета». Эксперты отмечают особую опасность таких уловок: ведь настоящие банки нередко предлагают своим клиентам именно такие услуги, в том числе звонят клиентам с запросом о закрытии счета.

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