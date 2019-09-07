Водителей призывают быть внимательнее, сообщает DEITA.RU.



С тех пор, как автомобили появились почти у каждой семьи, появились и мошенники, которые специализируются на авторазводах. В Сети рассказали о новом способе.

Автолюбитель на пару минут остановился под знаком «Остановка запрещена» - надо было высадить из машины бабушку, которая с трудом ходит. Когда водитель вернулся к авто, на лобовом стекле была записка. Мошнник заявил, что сфотографировал нарушение и передаст фото в ГИБДД. Штраф 1500 рублей. Но если водитель переведет на карту 300 рублей, штрафа не будет.

В таком случае рекомендуется не вестись на провокацию, а записку сохранить – для полиции. Ведь Верховный суд постановил: штрафовать можно только по данным с автоматических камер фиксации нарушений.

Елена Миронова