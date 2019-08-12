Россиянин рассказал в Сети подозрительную историю, сообщает DEITA.RU.



Данные банковской карты лучше никому не показывать – так ваши денежки останутся при вас. россиянин столкнулся со странной ситуацией в одном из супермаркетов. Он опубликовал ее в канале «Финансовые тонкости» в Яндекс.Дзен.

По словам молодого человека, кассир попросил у него карту для оплаты. На автомате автор поста дал ее в руки кассира. Тот несколько секунд подержал ее перед собой лицевой стороной, а потом перевернул вверх ногами так, что стал виден 3-х значный код на обратной стороне.

Сразу после этого молодой человек позвонил в банк и заблокировал карту. Дело в том, что касса снимается на камеры. Засняв все данные вашей карты, мошенник может тут же списать с нее все деньги.

Елена Миронова