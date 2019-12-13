Мошенники крадут банковские данные через сети Wi-Fi

Владельцам гаджетов не стоит подключаться к общественным сетям, сообщает DEITA.RU.



Представители антивирусной компании ESET предупредили пользователей гаджетов: точки доступа Wi-Fi без паролей в общественных местах могут быть опасны для владельцев устройств. Хакеры могут перехватить всю информацию с телефонов, планшетов и ноутбуков.

Как пишет РИА «ФАН», сети в кафе, отеле или просто на улице опасны. Желая сэкономить интернет-трафик, люди подключаются к незапароленным сетям и спокойно занимаются своими делами на устройствах. В компании-производителе антивируса предупреждают: это опасно.

Хакеры могут без труда подключиться к вашему телефону и перехватывать всю информацию, которую вы видите: от паролей для почты и соцсетей до банковских данных. Чтобы обезопасить себя от такого воровства, лучше избегать подключения к Wi-Fi в общественных местах. Кроме того, от проникновения хакеров в телефон спасет качественный антивирус.

Елена Миронова