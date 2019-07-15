Для этого даже не надо иметь никаких документов на недвижимость, сообщает DEITA.RU.



Автор канала «Кошелек закрой» в Яндекс.Дзен рассказал историю о том, как у его знакомого украли квартиру. По словам автора, в один день он просто обратил внимание на то, что на квитанциях написана чужая фамилия.

Выяснилось, что мошенники украли его электронную подпись и оформили сделку так, что молодой человек подарил свою квартиру. Теперь настоящий собственник обивает пороги полиции и судов, чтобы доказать: никаких дарственных он не подписывал.

Напомним, эксперты рекомендуют прийти в МФЦ и лично написать заявление о том, что все сделки с недвижимостью должны проходить в их присутствии.

Елена Миронова