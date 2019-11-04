Мошенники начали использовать знаменитостей для своих разводов

В ремесле массового обмана цифровые мошенники российского сегмента интернета нашли новую лазейку. Теперь легитимность фейковых обещаний заплатить пользователю много денег подтверждают такие же «липовые» Дудь и Тимати, сообщает DEITA.RU



В соцсетях стали распространяться рекламные объявления, которые обещают приз – много денег на карту за банальное совпадение номеров или правильные ответы в тесте, рассчитаном на интеллект ребенка. Смысл всех «акций» одинаковый – заманить человека на сайт и пообещать деньги. Для того, чтобы их получить, «победителя» просят ввести данные карты. Так с карт жертв тут же пропадают все деньги.

К тому, что такие объявления сами по себе вводят в заблуждение, цифровые преступники добавили новую «фишку»: хорошо смонтированные ролик из фраз знаменитого журналиста Юрия Дудя заставит поверить в подлинность розыгрыша даже скептика. Подобные фото и видео также можно найти с другими звездами шоу-бизнеса. Например — с Тимати.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, как нечистые на руку IT-специалисты используют СММ-технологии в целях преступного обогащения. Так, маскируя объявления со ссылкой под рекламу на аккаунтах федеральных СМИ, им удаётся создать видимость настоящего конкурса(или розыгрыша).

Евгений Черемухин