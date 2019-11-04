Новости
Опасная уборка: дворник лишился пальца
4 Ноябрь 2019, 10:00
Александр Ролик поздравляет с Днем народного единства
4 Ноябрь 2019, 09:30
Выплаты и назначение пенсий упростят для россиян
4 Ноябрь 2019, 09:25
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем народного единства
4 Ноябрь 2019, 09:00
Мошенники начали использовать знаменитостей для своих разводов
4 Ноябрь 2019, 08:30
Названы регионы, в которых цены на ЖКХ взлетят
4 Ноябрь 2019, 07:30
Похолодание до -13 обещают синоптики
4 Ноябрь 2019, 06:30
Продукты, приближающие старость, назвала Малышева
4 Ноябрь 2019, 05:32
Мошенники начали использовать знаменитостей для своих разводов
В ремесле массового обмана цифровые мошенники российского сегмента интернета нашли новую
лазейку. Теперь легитимность фейковых обещаний заплатить пользователю много
денег подтверждают такие же «липовые» Дудь и Тимати, сообщает DEITA.RU
В соцсетях стали распространяться рекламные объявления, которые обещают приз – много денег на карту за банальное совпадение номеров или правильные ответы в тесте, рассчитаном на интеллект ребенка. Смысл всех «акций» одинаковый – заманить человека на сайт и пообещать деньги. Для того, чтобы их получить, «победителя» просят ввести данные карты. Так с карт жертв тут же пропадают все деньги.
К тому, что такие объявления сами по себе вводят в заблуждение, цифровые преступники добавили новую «фишку»: хорошо смонтированные ролик из фраз знаменитого журналиста Юрия Дудя заставит поверить в подлинность розыгрыша даже скептика. Подобные фото и видео также можно найти с другими звездами шоу-бизнеса. Например — с Тимати.
Ранее DEITA.RU уже писало о том, как нечистые на руку IT-специалисты используют СММ-технологии в целях преступного обогащения. Так, маскируя объявления со ссылкой под рекламу на аккаунтах федеральных СМИ, им удаётся создать видимость настоящего конкурса(или розыгрыша).
Евгений Черемухин