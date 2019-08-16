Теперь жертва может попасть под уголовное дело, сообщает DEITA.RU.



В Сети опубликован очередной способ мошенников разжиться чужими деньгами. Начинается все с того, что на вашу карту приходит крупная сумма денег. Например, 50 тысяч рублей.

Деньги действительно появились на счету – это не поддельная смс. Через некоторое время вам позвонит мошенник. Скажет, что ошибся, перевел деньги вам случайно. Попросит вернуть и даже разрешит оставить вознаграждение.

Если вы переведете деньги на указанный звонившим счет, то через некоторое время к вам придет полиция – вы станете фигурантом уголовного дела и обвиняемым. Дело в том, что по новой схеме мошенники продают в интернете несуществующие товары. Деньги на карту жертв переводит покупатель, а возвращаете вы их мошеннику. Так что именно вы, так как покупатель переводил деньги на вашу карту, и станете обвиняемым в мошенничестве.

Если на вашу карту приходят неожиданные деньги, не переводите их по реквизитам позвонившего человека. Звоните в ваш банк и просите отменить операцию по переводу вам средств.

Елена Миронова