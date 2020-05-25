Мошенники нашли новые способы кражи у россиян денег

Эпидемия коронавируса заставила жуликов проявлять смекалку в деле мошенничества, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Как отмечают специалисты проекта ОНФ "За права заёмщиков", во время пандемии злоумышленники опробовали сразу несколько видов обмана населения.

Как оказалось, одним из самым популярных видов выманивания у россиян денег стало их ложное информирование о якобы выписанных им штрафах за нарушение самоизоляции.

На втором месте по популярности среди мошенников оказались предложения о содействии в получении материальной помощи от государства в связи с эпидемией.



Третьим весьма расхожим способом обмана стало использование, так называемых, фишинговых сайтов, которые старательно маскируются под официальные сайты различных ведомств.

Специалисты рекомендуют россиянам проявлять бдительность и беречь свои деньги от жуликов.