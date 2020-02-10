Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Российские жулики придумали новый способ, с помощью которого они получают доступ к средствам на счетах доверчивых граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Как рассказали изданию представители нескольких крупных российских банков, теперь мошенники начали говорить по телефону своим жертвам о том, что якобы банк хочет закрыть их счёт.

Для того, чтобы этого не произошло, злоумышленники просят держателей счётов и карт сообщить им свои персональные данные, которые в конечном итоге позволят им получить доступ и их деньгам.

Кроме этого, гражданам могут также сообщить о необходимости передачи своей личной информации ввиду того, что закрывается отделение банка, в котором они оформляли открытие своего счёта или банковской карты.

Специалисты в очередной раз предостерегли россиян от общения с людьми, которые представляются сотрудниками банков и просят сообщить им персональные данные.

Всю подобную информацию необходимо перепроверять с помощью звонка на официальные номера финансовые организаций.