Всему виной новые технологии электронной подписи, которые все чаще рекламирует правительство, сообщает DEITA.RU.



Россияне могут стать жертвой мошенников даже не подозревая об этом. Например, можно лишиться квартиры, и узнать об этом, когда вас придут выселять.

Такая ситуация произошла с москвичом Романом. Без его ведома его жилплощадь подарили неизвестному. При этом на документах имеется подпись Романа, только не от руки, а электронная. Мошенники подделали документы и подписали их настоящей электронной подписью Романа. Сейчас он судится с новыми владельцами квартиры.

Эксперты утверждают: подделать электронную подпись невозможно. Но можно украсть или подсмотреть. Это произойдет, если не уделять должного внимания безопасности информации.

Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций с воровством квартир, необходимо отправиться в МФЦ и написать заявление, согласно которому все сделки с недвижимостью должны проходить в вашем личном присутствии.

Елена Миронова