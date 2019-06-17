Организаторы питания в школах и детских садах завозили в образовательные учреждения Махачкалы контрафактное сливочное масло, сообщает DEITA.RU по материалам республиканского МВД.

По данным следствия, в деле участвовала целая организованная группа, в состав которой вошли сотрудники муниципального учреждения, а также частные предприниматели. Как считают правоохранители, хищение бюджетных средств совершенно в особо крупном размере на сумму более 70 миллионов рублей.

С 2016 по 2018 годы, ограничивая конкуренцию, должностные лица учреждения государственные контракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Но, фактически под видом сливочного масла, осуществляли поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости.

Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, продавали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм.

Кировским судом г. Махачкалы в отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как отмечают дагестанские полицейские, сейчас следственные действия продолжаются.

Дмитрий Санников