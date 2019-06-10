Злоумышленникам не удалось избежать правосудия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

В Москве вынесен приговор сотрудницам трастовой компании, которые завладели имуществом местных пенсионеров почти на 65 млн рублей.

Как удалось установить в ходе заседания, три работницы траста предлагали пенсионерам выгодно вложить накопления с целью быстрого получения прибыли.

Ссылались на некую социальную программу правительства столицы, мошенницы уговорили 12 людей пенсионного возраста заключить договора, в результате действия которых жертвы потеряли крупные суммы денег, а некоторые лишились прав на свои квартиры. Общий ущерб от деяний злоумышленников превысил 64 млн рублей.

В итоге суд приговорил всех мошенниц к реальным срокам: к 6, к 4 и к 3 годам лишения свободы в колониях общего режима.

Дмитрий Шевченко