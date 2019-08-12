Зарабатывать на здоровье становится модным в среде аферистов, сообщает DEITA.RU.



По сообщениям подписчиков анонимного telegram-канала, появились новые способы обмана пенсионеров. Аферист звонит своей жертве представляясь главным врачом клиники, и сообщает, что у «пациента» есть опасное и весьма заразное заболевание – туберкулёз. Пенсионер начинает паниковать и плакать, беспокоясь за своё здоровье. На другом конце провода находятся неплохие психологи, которые грамотно успокаивают жертву, предлагая свою помощь. Обманщики раз за разом повторяют, что родным и друзьям не стоит рассказывать о подобном заразном заболевании, чтобы не навлечь гнев близких на себя. Разумеется, мошенникам это нужно для того, чтобы жертва не сорвалась «с крючка», получив рациональную оценку ситуации от близких.

Схема мошенников выстроена специально, чтобы создать видимость серьёзной организации. «Больного» то и дело перенаправляют по другому номеру телефона. Сначала с жертвой говорит «главврач», затем специалист «неотложной службы», потом «лечащий врач», и наконец сотрудник отдела оплаты. Все люди разные, это слышно по голосу и половой принадлежности собеседников.

Примечательно, что сын пенсионерки, у которой якобы обнаружили страшный диагноз, сначала отправился в поликлинику, из которой звонили. ФИО реального главврача полностью совпало с тем, что озвучивали аферисты. В учреждении мужчине объяснили, что схема уже отработанная, то и дело находятся люди, которых обманывают подобным образом.

Мошенники сообщают жертве по телефону, что необходимо обработать помещение во избежание дальнейшего распространения болезни, а также транспортировать больного в специальную «барокамеру» для изоляции. Свои работы горе-специалисты оценивают в 200 тысяч рублей, однако если у пенсионера нет подобной суммы, они готовы рассмотреть более дешёвые варианты услуг. Как правило, «услуги» стоят ровно столько, сколько сбережений имеется у пенсионера.

DEITA.RU ещё раз напоминает читателям о важности проявления бдительности. Согласно опроса, проведенного на данном сайте, более 47% респондентов были обмануты на крупную сумму денег. Как бы изощренно мошенники не пытались манипулировать эмоциями и здоровьем, желательно обратиться к родным или друзьям и оценить ситуацию не поддаваясь панике.

Софья Корф



