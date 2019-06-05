Стражи порядка пресекли попытку злоумышленников навесить ответственность на случайного человека, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура Пожарского района Приморского края обнаружила факт незаконного использования личных данных гражданина в корыстных целях.

Как удалось установить правоохранителям, в посёлке Лучегорск было оформлено юридическое лицо с предоставлением всех необходимых для этого документов, где в качестве генерального директора фирмы значился непричастный к этому человек.

Таким образом, мошенники хотели создать фирму на "левого" гражданина, что в последствии могло грозить ничего не подозревающему местному жителю не только разнообразными штрафами, но и уголовным наказанием в случае если бы злоумышленники занимались незаконной деятельностью от его имени.

Сам гражданин подтвердил стражам порядка, что не собирался заниматься предпринимательской деятельностью и не давал своего согласия на создания каких-либо юридических лиц кому-либо.

По факту незаконного использования персональных данных возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Шевченко