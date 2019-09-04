Порой мошенниками, которые похищают деньги с карт, становятся продавцы магазинов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на SOVETS.NET.

Будьте внимательны и не передавайте свою карту кассирам, чтобы избежать неприятностей. Известны случаи, когда сотрудник невзначай проводит картой по терминалу дважды. В первый раз происходит оплата товара, а во второй – «снимает» информацию с карты, что даст возможность затем ей воспользоваться. Также сотрудник может попросту запомнить cvv код с обратной стороны вашей карточки и данные на лицевой её стороне.

Чтобы этого не случилось, оплачивайте свои покупки только сами и следите за уведомлениями мобильного банка.

Анастасия Туркова