Желание заработать обернулось для женщины пропажей денег, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Наивная жительница Владивостока позвонила в полицию и рассказала о мошеннических действиях в интернете. На одном из сайтов пожилая дама обнаружила объявление о том, что можно вложить деньги под хорошие проценты в специальную программу и получать хорошие проценты.

Она связалась с авторами объявления, а затем в течение двух месяцев перевела на указанные счета 250 тысяч рублей. Когда она не получила никаких процентов, а объявление было удалено она поняла, что она стала жертвой аферистов.

Женщина сообщила о происшествии в полицию, а стражи порядка приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов