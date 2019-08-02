Компьютерные аферисты используют Youtube, чтобы одурачить российскую аудиторию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Представители известной фирмы-поставщика антивируса сообщают, что мошенники в качестве ещё одной площадки начали использовать Youtube. Так, используя таргетированную (то есть ориентированную на потребности пользователя) рекламу, мошенники «приглашают» зрителя заглянуть к ним на сайт за получением крупного денежного выигрыша. Для получения суммы в ряде случаев необходимо пройти опрос. Также злоумышленники сообщают о комиссии, которая обычно составляет смешную часть от выигрыша – стоит только прислать несколько тысяч. Разумеется, даже если пользователь выслал «комиссию», никакого выигрыша он не получит.

Кликнув по рекламе, зритель видеороликов на Youtube попадает на фишинговый сайт – место, где мошенники любыми способами пытаются собрать личные данные пользователей, для последующего их использования в корыстных целях.

Используя платформу Youtube, мошенник делает ставку на то, что пользователь доверяет данному ресурсу. Примечательно, что схема мошенников ориентирована в основном на аудиторию России и стран СНГ.

Несмотря на то, что поговорка «бесплатный сыр только в мышеловке» весьма расхожа у россиян, специалисты компьютерной антивирусной службы отмечают, что заблокировали порядка 17 миллионов попыток перехода на подобные вредоносные сайты с начала текущего года.

Софья Корф