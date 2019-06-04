Деньги у клиентов Сбербанка крали под прикрытием помощи жертвам авиакатастрофы с «Суперджетом», сообщает DEITA.RU



Все владельцы банковских карт в России в опасности. Мошенники начали обкатывать новый способ воровства средств со счетов. Первый опыт решили провести под видом Робин Гудов: все украденное переводили жертвам аварии «Суперджета» в Шереметьево.

Как пишет телеграм-канал Mash, мошенники звонили держателям карт Сбербанка и представлялись сотрудниками банка. Они просили уточнить данные для системы, а когда получали всю нужную информацию, переводили средства со счета жертвы на счет «Русфонда».

Сообщается, что жертвами стали девять человек. Деньги назад попросили только восемь: девятая жертва решила, что родственникам жертв эти средства и правда нужнее. Всего воры успели украсть почти полмиллиона рублей.

Пока точно неизвестно, кто стоял за аферой. Предположительно, это были сотрудники Сбербанка. Эксперты уверены: этот способ воровства денег со счетов только обкатывается. Дальше будет больше.

Ранее сообщалось о том, что при использовании терминалов Сбербанка в российской столице стоит проявляться максимальную бдительность. На данный момент на некоторых терминалах установлено сообщение, суть которого сводится к тому, что перед началом работы с терминалом необходимо нажать на красную кнопку. Это необходимо, чтобы убедиться в окончании операций предыдущего пользователя.

Елена Миронова