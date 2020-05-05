Мошенники поселились в банках

В России в несколько раз увеличилось количество преступлений среди банковских работников, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».



В начале нынешнего года количество судебных дел увеличилось в несколько раз. Причиной этого специалисты называют переход на удаленную работу банков. Одним из самых частых преступлений является превышение должностных полномочий, когда работники банка берут кредиты на имя клиента. Еще одной популярной схемой является прямое похищение средств клиента.

Специалисты уверены, что данный тренд сохранится в этом году из-за пандемии коронавируса. Причиной этого будет удаленная работа – ослабленный контроль за работником кредитной организации. Сами же потерпевшие не всегда могут подать жалобу в банк из-за режима самоизоляции.

Отметим, что в начале этого года количество подобных уголовных дел превысило прошлогоднее значение.