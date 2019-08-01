Оказалось, что для этого создаются колл-центры, как у крупных банков, сообщает DEITA.RU.



В Сети часто появляются жалобы россиян на то, что мошенники обманным путем завладели информацией о данных их банковских карт и сняли все деньги. Автор канала в Яндекс.Дзен «Финансовые новости» рассказал, как устроена работа этих мошенников.

Оказалось, что таким мошенничеством занимаются не отдельные люди. За этими «разводами» стоят целые организованные колл-центры. Мошенники звонят вам через Интернет и во время звонка подменяют номер на номер банка.

Перед тем, как совершить звонок, мошенники покупают базы всех данных о банковских картах и их владельцах. Цена информации об одном человеке – около одного рубля.

Если вам звонит ваш банк и просит сообщить любые данные, сбросьте звонок, возьмите в руки вашу карту и наберите номер банка с нее.

Елена Миронова