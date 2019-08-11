Понять, что вас обманывают, просто невозможно, сообщает DEITA.RU.



В 21 веке много всего покупается через интернет: мы заказываем одежду, аксессуары, косметику и гаджеты прямо себе домой. Оттого появление на пороге курьера с посылкой может не насторожить.

Этим мошенники и пользуются. Они стучат в вашу дверь, показывают посылку, говорят, что ваша – отправили через их службу доставки. С посылкой показывают и документы: ваш адрес, вес посылки, информация о компании.

Когда вы берете посылку, то с вас просят деньги за доставку – так оформили отправление. Курьер удаляется, вы открываете коробку, а в ней камень, завернутый в бумагу.

Не оплачивайте услуги нежданных курьеров, пока не проверите содержание посылки.

Елена Миронова