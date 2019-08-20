Жертвами жуликов становились пользователи интернета, сообщает DEITA.RU.

Злоумышленники использовали для фишинга страницу с кодом "404", обозначающую ошибку. При этом, пользователям предлагалось ввести свои учётные данные для получения доступа к сайту.

Как сообщили специалисты компании Twitter, такие страницы маскировались под привычное для юзеров окно аутентификации.

Хакеры создавали на одном зарегистрированном домене большое количество таких страниц, что позволило им собрать огромные массивы данных.

При этом, фишеры могли использовать случайные URL для своих действий. Однако, эксперты по кибербезопасности назвали некоторые особенности, по которым можно отличить фальшивую страницу от подлинной.

К ним они отнесли отсутствие уведомлений о cookie и ссылка на параметры входа.

Дмитрий Шевченко