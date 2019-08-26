Злоумышленники становятся всё более креативными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Жулики стали притворяться известными спикерами на тему экономики для того, чтобы обманывать бизнесменов. Издание выделило две основные схемы мошенничества с участием имен известных аналитиков.

Первая — перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Фамилии, которыми представляются мошенники, носят настоящие эксперты, поэтому подставной звонок от их имени повышает доверие клиента, и он легко соглашается перевести средства в компанию, название которой похоже на известное.

Вторая схема — звонки тем, кто уже вложил средства в псевдоинвестиционную платформу и желает их вернуть. Помощь от имени банка предлагал "известный аналитик". При этом он пояснял, что вывод денег возможен лишь через QIWI кошелёк, для чего на него нужно перевести 50—100 тысяч рублей.

В QIWI уже сообщили, что сотрудничают с банками-партнерами и с FinCERT по этому направлению.

Дмитрий Шевченко