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Мошенники придумали новый способ обмана по телефону
27 Сентябрь 2019, 12:30
С жуликами начнут бороться новыми методами, сообщает DEITA.RU.
Мошенники стали ещё более изобретательными и уже вышли на международный уровень. Как удалось узнать "Известиям", Центробанк обнаружил следы злоумышленников, которые ведут на Украину. По мнению специалистов регулятора, жулики пользуются тем, что они звонят из другой страны и чувствуют свою безнаказанность.
Самым популярным видом мошенничества при этой является социальная инженерия. Человеку звонят якобы из банка и представляясь сотрудником, сообщают, что кто-то пытался зайти в его личный кабинет на сайте или через приложение.
Для того, чтобы якобы обезопасить клиента, мошенники выманивают у него пароль от личного кабинета. Если человек его сообщает, то злоумышленники тут же получают доступ к его счетам и карточках.
Специалисты ЦБ рекомендуют не брать трубу если вам звонят с незнакомых номеров и не выполнять никакие просьбы незнакомых людей.
Дмитрий Шевченко