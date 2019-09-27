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Мошенники придумали новый способ обмана по телефону

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С жуликами начнут бороться новыми методами, сообщает DEITA.RU.

Мошенники стали ещё более изобретательными и уже вышли на международный уровень. Как удалось узнать "Известиям", Центробанк обнаружил следы злоумышленников, которые ведут на Украину. По мнению специалистов регулятора, жулики пользуются тем, что они звонят из другой страны и чувствуют свою безнаказанность.

Самым популярным видом мошенничества при этой является социальная инженерия. Человеку звонят якобы из банка и представляясь сотрудником, сообщают, что кто-то пытался зайти в его личный кабинет на сайте или через приложение.

Для того, чтобы якобы обезопасить клиента, мошенники выманивают у него пароль от личного кабинета. Если человек его сообщает, то злоумышленники тут же получают доступ к его счетам и карточках.

Специалисты ЦБ рекомендуют не брать трубу если вам звонят с незнакомых номеров и не выполнять никакие просьбы незнакомых людей.

Дмитрий Шевченко

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