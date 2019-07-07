Многие уже знают о том, что все больше мошенников представляются сотрудниками банка, чтобы выведать у жертвы данные карты и снять все деньги. Но недавно аферисты придумали новый способ.



Как пишет канал «Финансовые новости», теперь мошенники начали представляться сотрудниками налоговой. Они присылают на электронную почту письма от имени инспекции. Там сообщают, что гражданину полагается налоговый вычет в размере десятков тысяч рублей. Чтобы получить все эти деньги, надо перейти на сайт и оставить данные карты – налоговая тут же все вернет.

Ссылка из письма ведет на сайт, созданный мошенниками. Как только вы оставите на нем данные карты, с нее пропадут деньги.

Помните, что налоговая больше любит забирать деньги, чем отдавать. Поэтому для того, чтобы получить налоговый вычет, вам придется прийти к ним несколько раз и предоставить пакет документов.

Елена Миронова