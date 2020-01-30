Мошенники пытались обмануть бизнесмена на 1,7 млн

Краевая прокуратура утвердила обвинение в адрес группы лиц, которые пытались обмануть предпринимателя из Владивостока на крупную сумму, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом ведомстве, один из злоумышленников узнал о том, что местному бизнесмену грозит уголовная ответственность за долги. Мужчина нашел сообщника – бывшего работника предполагаемой жертвы.

Оба мошенника убедили бизнесмена в том, что проверки полиции более чем серьезны. Однако, они смогут «уладить дело» за взятку. Для того, чтобы якобы «прекратить проверку», злоумышленники попросили 1,7 млн.

Приморский ФСБ задержал обоих в момент передачи взятки – отметим, что 1,5 млн были муляжами денег, специально подготовленными для этой цели.

Фигуранты признали свою вину, сейчас уголовное дело будет рассматривать суд.

Александра Маслова