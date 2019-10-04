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Мошенники рассылают поддельные извещения по транспортному налогу
4 Октябрь 2019, 02:00
В Сети рассказали, как проверить подлинность письма из
налоговой, сообщает DEITA.RU.
Осень – самое время получить уведомление от налоговой по уплате транспортного налога. Многие автовладельцы уже получили такие «письма счастья». Однако мошенники добрались и до них.
Россияне жалуются в соцсетях на то, что стали получать поддельные уведомления от мошенников. Внешне, как пишет портал 1GAI, письма очень похожи на официальные, от ФНС. Однако оплата налога лишит вас денег – средства уйдут на поддельные мошеннические счета.
Те, кто получил такие письма, рассказали, как можно вычислить мошенников:
- сумма налога сильно отличается от привычной
- попытка оплатить с помощью QR кода ни к чему не приводит – данные приходится вбивать вручную
- данные, указанные в реквизитах, не имеют никакого отношения к Федеральной налоговой службе
Кроме того, рекомендуется проверять свои налоги перед оплатой в личном кабинете на сайте ФНС.
Елена Миронова