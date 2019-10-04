Мошенники рассылают поддельные извещения по транспортному налогу

В Сети рассказали, как проверить подлинность письма из налоговой, сообщает DEITA.RU.



Осень – самое время получить уведомление от налоговой по уплате транспортного налога. Многие автовладельцы уже получили такие «письма счастья». Однако мошенники добрались и до них.

Россияне жалуются в соцсетях на то, что стали получать поддельные уведомления от мошенников. Внешне, как пишет портал 1GAI, письма очень похожи на официальные, от ФНС. Однако оплата налога лишит вас денег – средства уйдут на поддельные мошеннические счета.

Те, кто получил такие письма, рассказали, как можно вычислить мошенников:

- сумма налога сильно отличается от привычной

- попытка оплатить с помощью QR кода ни к чему не приводит – данные приходится вбивать вручную

- данные, указанные в реквизитах, не имеют никакого отношения к Федеральной налоговой службе

Кроме того, рекомендуется проверять свои налоги перед оплатой в личном кабинете на сайте ФНС.

Елена Миронова