Они используют психологическое давление и уловки так, что вы не видите обмана, сообщает DEITA.RU.



Мошенники, которые специализируются на воровстве денег с банковских карт, придумали еще один способ обманывать людей. Чаще всего на уловку клюют продавцы различных товаров с интернет-барахолок.

Схема у мошенников всегда одна. Они звонят по номеру, указанному в объявлении, и просят сказать номер карты, чтобы перевести залог: так сильно они хотят то, что вы продаете. Однако обещанный залог вам на карту так и не приходит, поэтому вы перезваниваете мошенникам, а те обещают позвонить в банк.

Через минуту вам поступает звонок. На том конце провода девушка, которая представляется сотрудницей банка. По ее словам, вам действительно поступил платеж, однако его заморозили. Чтобы получить деньги, просто скажите номер из смс. В тот момент с вашего счета и спишут все деньги.

Елена Миронова