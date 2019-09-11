Мошенники развели бизнесменов на 23 млн

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Восемнадцать мошенников-пермяков украли у двухсот граждан двадцать три миллиона рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру Свердловской области. Они использовали для этого поддельные банковские гарантии, которые сбывали.

Эти восемнадцать пермяков признаны в суде виновными. Организатор и его группа похищали у организаций и ИП деньги с лета 2012 года по ноябрь 2013. Мошенники открыли законспирированные офисные помещения и изготавливали там фиктивные документы на особом оборудовании. Кроме того, злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц около двадцати организаций, контроль над которыми был в руках главы преступной группы.

Нескольких обвиняемых поймали также на вымогательстве денег.

Суд признал их вину в совершении мошенничества особо крупного размера, вымогательстве и применением насилия и организации преступного сообщества. Организатор получит четырнадцать лет в колонии строгого режима, еще несколько человек – шесть – восемь лет колонии общего режима, остальным дали условный срок.

Помимо этого преступников обязали возместить потерпевшим ущерб в размере около десяти миллионов рублей.

Анастасия Туркова

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