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Мошенники решили нажиться на желающих удаленно заработать россиянах
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Режим самоизоляции дал мошенникам возможность разнообразить свои схемы по обману россиян, сообщает ИА DEITA.RU.
Несколько новых методов злоумышленников выявил Сбербанк. К примеру, отчаявшимся в условиях вынужденного неоплачиваемого отпуска россиянам приходит приглашение на удаленную работу, пишет РИА «Новости».
«Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате – ни денег, ни работы», – рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Оставшимся без дохода россиянам также предлагают якобы вернуть налог на добавленную стоимость. Следуя опубликованным (обычно в видео-формате) инструкциям, граждане сами совершают расходные операции и теряют деньги.
Популярный метод – якобы продажа тестов на COVID-19 или медицинских масок. Заинтересовавшийся клиент оплачивает покупку, но потом не видит ни денег, ни товара.
Еще один способ обмана – мимикрия под реальные инициативы известных брендов и компаний. Жертве предлагают для участия в акции с хорошим выигрышем сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль.