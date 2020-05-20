Мошенники собирают «деньги Путина»

Десятки мошеннических сайтов, на которых предлагается оформить, пособии по выплатам на детей от 3 до 16 лет появились в интернете, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал председатель Некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов», член общественного совета УМВД по Приморскому краю Александр Ивашкин.



По его словам, информационные ресурсы внешне похожи на портал «Госуслуг» и отдельного ресурса, посвященного получению пособий.

«На этой неделе в сети появились десятки мошеннических сайтов, владельцы которых пытаются заработать на желающих получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сайты мошенники используют для кражи персональных данных, а также собирают с пользователей плату за «предоставление» единовременного пособия», – рассказал Александр Ивашкин.

Он добавил, что кредитные организации столкнулись с поддельными мобильными приложениями, из-за работы многих финансовых институтов в удаленном режиме.

«Появились программы внешне похожие на банковские приложения, но позволяющие перехватывать сообщения с платежной информацией, узнавать логины и пароли и переводить деньги на подложные счета. Подобные способы мошенничества будут развиваться, поскольку потребители банковских услуг часто бывают невнимательны к скачиваемым программам и его поставщику», – заключил финансовый эксперт.