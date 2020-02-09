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Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому

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Юристы рассказали о рисках хранения пенсии на «пластике»

Интернет-мошенники смогут лишить пенсионеров значительной части пенсии, сообщает ИА DEITA.RU. Аферисты очень часто делают своими жертвами именно пенсионеров.

Юристы советуют сразу снимать пенсию с банковских карт, как отмечает портал «Ura.ru». Несложное действие может помочь уберечь свои денежные средства. Махинации мошенников – лишь один из поводов ежемесячно снимать поступающие на карту финансы.

Распрощаться с деньгами на длительное время пенсионеры могут и в случае, если карту заблокирует банк в случае обнаружения подозрительных операций.

Кроме того, судебные приставы, которые отвечают за взимание долгов также смогут лишить пенсионера части пенсии с карты. Без сомнения долговые обязательства нужно исполнять, однако пенсионеру будет гораздо удобнее самому планировать ликвидацию собственных долгов. Гораздо более печальным сюрпризом может стать оповещение об аресте пенсионного счёта.

Так или иначе, пользователям банковских карт следует помнить, что сообщать данные карты, тем более пароль от неё не следует собеседникам по телефону. Даже если звонящий представляется сотрудником банка, желательно самому перезвонить по официальному номеру телефона кредитного учреждения.

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