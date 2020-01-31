telegr wh call

Новости

Названы необычные причины жутких пробок

31 Январь 2020, 02:30

Мошенники стали воровать с кредитных карт

31 Январь 2020, 01:15

Отменить налоги для ИП хотят в России

31 Январь 2020, 00:30

Россия может уничтожить мир быстрее США

30 Январь 2020, 23:45

Российский блогер Давидыч едва не умер на Филиппинах

30 Январь 2020, 23:27

В Китае начнут сажать тех, кто отказывается лечиться от вируса

30 Январь 2020, 23:15

Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

30 Январь 2020, 22:56

Карма: полицейских по делу Голунова хотят посадить за хранение наркотиков

30 Январь 2020, 22:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мошенники стали воровать с кредитных карт

Карты

Владельцы счетов остаются без денег и с долгами перед банком, сообщает DEITA.RU.

 В России зафиксирована новая разновидность активности мошенников – воровство денег с кредитных карт. Об этом пишет Life.

Такой способ стал доступен  аферистам недавно: когда российские банки разрешили осуществлять переводы с карту на карту. Раньше такая функция была только у дебетовых карт. Опасность заключается не только в том, что со счета пропадают деньги: так как карта кредитная, пострадавший еще и остается должен банку эту сумму плюс проценты.

Эксперты отмечают, что способы воровства денег с кредиток те же, что и с обычными картами: фишинговые ссылки, звонки якобы из банка и требования предоставить код из смс. Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не передавайте код из смс третьим лицам – даже сотрудникам банка. Также не стоит передавать карту в руки другим людям – например, продавцам или официантам.

Елена Миронова

Читайте также:

Роскачество предупредило россиян о мошенниках

Каких сайтов стоит остерегаться, чтобы не наткнуться на мошенников

Сбербанк сказал, как не стать жертвой мошенников

Популярное

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

Депутат выступил против «стройки Путина»

«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов

Карта «Мир» расширяет границы, ограничивая льготников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...