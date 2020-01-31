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Мошенники стали воровать с кредитных карт
Владельцы счетов остаются без денег и с долгами перед
банком, сообщает DEITA.RU.
В России зафиксирована новая разновидность активности мошенников – воровство денег с кредитных карт. Об этом пишет Life.
Такой способ стал доступен аферистам недавно: когда российские банки разрешили осуществлять переводы с карту на карту. Раньше такая функция была только у дебетовых карт. Опасность заключается не только в том, что со счета пропадают деньги: так как карта кредитная, пострадавший еще и остается должен банку эту сумму плюс проценты.
Эксперты отмечают, что способы воровства денег с кредиток те же, что и с обычными картами: фишинговые ссылки, звонки якобы из банка и требования предоставить код из смс. Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не передавайте код из смс третьим лицам – даже сотрудникам банка. Также не стоит передавать карту в руки другим людям – например, продавцам или официантам.
Елена Миронова