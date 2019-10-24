Мошенники украли четыре млн рублей у новорожденных

Двое мошенников обманом изымали деньги у многодетных семей, получающих маткапитал, сообщает DEITA.RU.

Полиция Камчатки сообщила, что житель Елизово и выходец из Тольятти, за 10 дней успели заключить 10 фиктивных сделок о купле-продаже земельных участков. В качестве жертв выбирали семьи, которые имеют право за выплату материнского капитала, и, пользуясь их низкой юридической грамотностью, предлагали свою помощь в покупке недвижимости или земли. За «услугу» подозреваемые брали серьезную комиссию – до половины от положенного семье маткапитала.

В результате нескольких сделок из государственной казны, таким образом, было украдено более четырех миллионов рублей.

Полиция уже задержала подозреваемых. Они арестованы на два месяца. Сейчас стражи порядка проверяют злоумышленников на причастность к аналогичным преступлением.





Александра Маслова