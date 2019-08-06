Злоумышленникам удалось обогатиться с помощью хитрости, сообщает DEITA.RU.

Мужчина очень жёстко поплатился за свою наивность и нежелание проверять информацию о своём банке. Жителю Москвы позвонили на телефон мошенники и представились сотрудниками финансового учреждения, где у него есть карточка.

Жулики сообщили мужчине, что кто-то снял с его карты деньги в другом городе и для того, чтобы это не повторилось, ему необходимо перевести все оставшиеся средства на другой "безопасный" счёт.

Поверив мошенникам на слово, москвич перевёл на указанный ими счёт три с половиной миллиона рублей. При этом, он сделал всё это находясь за рулём своего авто.

Чтобы провернуть афёру, мошенникам пришлось узнать все четыре пароля от карточки мужчины, которые он сам поведал им по телефону. О случившемся житель Москвы рассказал каналу РЕН-ТВ.

Несмотря на подозрительность операций по списыванию денег, банк не стал блокировать переводы и вся сумма в течение пары часов ушла с карточки потерпевшего.

Мужчина считает, что сотрудники банка была в сговоре с мошенниками, т.к. никто не стал останавливать подозрительные переводы, и сам звонок злоумышленников исходит от официального номера телефона банка.

Дмитрий Шевченко