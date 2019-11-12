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Мошенники усовершенствовали схему воровства денег с карт

Банковские карты

Теперь все правила безопасности, которые банковские клиенты смогли выучить, могут не работать, сообщает DEITA.RU.

Самая распространенная схема воровства денег с карт, о которой знают почти все клиенты банков, выглядит следующим образом. Мошенники звонят жертве на сотовый, представляются службой безопасности банка и предупреждают о неправомерном списании средств. Далее требуют назвать конфиденциальные данные.

Многие уже в курсе такой схемы, так что звонок сбрасывали. Теперь мошенники придумали многоканальные разговоры. Так, жертву не просят назвать ничего подозрительного – только то, что могут спрашивать сотрудники банка: кодовое слово, последние 4 цифры на карте или данные паспорта. Одновременно другой мошенник разговаривает от имени клиента с банком, подменив номер, конечно. Назвав секретные слова и другую информацию проходит идентификацию и осуществляет действия со счетами.

Елена Миронова

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