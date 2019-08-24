Клиенты сами виноваты в том, что это произошло, сообщает DEITA.RU.



Обычная ситуация: вы снимаете деньги в банкомате, завершаете операцию, забераете карту и чек. Карту – в кошелек, а чек – в мусорку у банкомата.

Это и есть самая главная ошибка. Ведь чек может забрать мошенник. На этом клочке бумаги много важной информации: там может быть ваш номер и все подробности по последней операции и остатку на счете.

Позвонив вам, мошенник представится сотрудником банка и подробно расскажет об этой операции. Как тут не поверить – только сотрудник банка может знать эту информацию.

Елена Миронова