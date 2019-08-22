На такой развод легко попасться, сообщает DEITA.RU.



Мошенники изобрели очередной гениальный способ украсть деньги с банковского счета. При этом они перестали работать по традиционной схеме: никаких паролей или личных данных от вас не требуют.

Разговор по телефону начинается с того, что мошенник представляется сотрудником банка. Жертве говорят, что была зафиксирована попытка снятия денег со счета – ее заблокировали. Для того, чтобы предотвратить дальнейшие попытки, надо усилить безопасность смартфона, на котором установлен мобильный банк.

Мошенник узнает у жертвы модель телефона и рассказывает, как установить специальное «защитное» приложение. На самом деле, это приложение даст аферистам доступ к вашему телефону и мобильному банку. Так с карты пропадут все деньги.

Рекомендуется заканчивать любые разговоры с банком. Лучше повесьте трубку и позвоните в ваш банк по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Елена Миронова