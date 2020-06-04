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Мошенники вышли на охоту на пенсии граждан

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Роспотребнадзор на днях предупредил россиян, опубликовав у себя на официальном сайте рекомендации по защите денег от мошенников, сообщает ИА DEITA.RU.

Ведомство сообщает, что в основном мошенники используют схемы, которые направлены на страхи людей. Аферисты могут предлагать фильтра для очистки или лекарства, основное условие предоплата покупки. Также в ход идут несуществующие штрафы, сдача анализов или услуги по поиску работы. Прийти в квартиры могут и подставные медики, полицейские и другие специальные службы.

Для защиты данных ведомство советует пользоваться информацией из официальных источников или обращаться в Роспотребнадзор.

Как пишет Лайф, помимо этих схем на вооружение мошенники взяли вопрос с упрощенной схемой выплат пенсий и пособий. Предлагая услуги, они просят у жертв личные данные и пароли от банковских карт. В свою очередь эксперты подчеркивают, что госслужащий или сотрудники банка не будет запрашивать информацию, потому что она ему известна.

Также юристы не рекомендуют хранить дома наличные средства, потому что воры знают все излюбленные места, где граждане прячут деньги – пока один отвлекает, второй забирает. Вернуть деньги будет сложно, особенно в тех случаях, если он оплатил несуществующий штраф или купил поддельный очиститель воздуха. В любом случае пострадавшим необходимо сразу обратиться в полицию.

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