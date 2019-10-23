Мошенники взялись за родителей школьников

Несколько родителей уже попрощались с крупной суммой денег, сообщает DEITA.RU.



Организаторы Международного конкурса чтецов «Живая классика» рассказали журналистам о том, что их участников атаковали мошенники. Жертв вынуждали переводить крупные суммы на банковскую карту.

По данным организаторов конкурса, с родителями и учителями связывался мошенник, который, представившись неким Алексеем Сергеевичем, предлагал им бесплатную путевку в детский лагерь «Океан» или «Орленок». Сама путевка бесплатная, а вот дорога ребенка туда и обратно стоит от 3 до 6 тысяч рублей.

С такими суммами уже распрощались пострадавшие. Полиция уже занимается делом – номер телефона и банковские данные мошенника уже известны.

Елена Миронова