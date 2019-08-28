Продавцы «воздух» активизировались в России, сообщает DEITA.RU.

Новый вид мошенничества процветает в нашей стране. Злоумышленники, желающие нажиться на чужой беде, предлагают гражданам помочь в подготовке документов для подачи финансовому омбудсмену. За свои услуги они берут от трех до семи тысяч рублей.

Представитель уполномоченного рассказал, что о подобном мошенничестве стало известно после того, как граждане начали прикладывать чеки в надежде, что расходы на подготовку документов компенсируют.

Отмечается, что подобные траты компенсации не подлежат, а заполнить форму для обращения к омбудсмену можно самостоятельно. Это очень простая процедура, никакой строгой формы нет, можно даже написать послание в очень вольной форме.

Напомним, что финансовый омбудсмен занимается вопросами автострахования. Если граждане не согласны с размерами компенсаций по ОСАГО или КАСКО нужно обращаться именно к данному представителю власти.

Екатерина Брязгунова