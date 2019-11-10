Мощное столкновение двух авто попало на камеру

Жесткое ДТП произошло на трассе Владивосток — Хабаровск в районе поворота на село Вольно-Надеждинское в субботу, 9 ноября, сообщает DEITA.RU. Кадры с места страшной аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Поздним вечером Toyota Camry двигалась по загородной дороге, когда неожиданно на левый поворот ушел Nissan Pressage. Резким маневром водитель спровоцировал серьезную аварию. От мощного удара автомобили разлетелись в разные стороны.

Из-за аварии оба водителя пострадали. Виновник происшествия был отправлен в больницу. Он получил более серьезные травмы, так как не было пристегнут.

В причинах такого странного поступка водителя Nissan придется разбираться стражам порядка.

Стоит отметить, что на повороте на Вольно-Надеждинское под Владивостоком регулярно происходят серьезные аварии, так как водителям, желающим попасть в населенных пункт, приходится поворачивать налево через две полосы сплошного потока.

Екатерина Брязгунова



