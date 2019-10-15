Мощное землетрясение потрясло Дальний Восток

Сегодня утром, 15 октября, вблизи островов Кунашир, Итуруп и Шикотан, сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение. Магнитуда (сила) толчков суммарно составила 5,3 балла по шкале Рихтера, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Сахалинский филиал Российского экспертного совета по прогнозу и оценке землетрясений.

Толчок, уже второй за прошедшие трое суток, зафиксировали как государственные сейсмические службы мониторинга, так и частные, независимые сейсмосистемы. Позавчера, 13 октября, похожий по силе толчок в 5,2 балла произошёл чуть юго-восточнее, и на меньше глубине.

Стоит отметить, что данные по сегодняшнему смещению земной коры, пусть и незначительно, но различаются. Так, согласно независимому источнику, на который ссылаются сахалинские СМИ, глубина очага землетрясения -127 километров; тогда как местная сейсмическая станция в Южно-Сахалинске, принадлежащая РАН, зафиксировала другие значения.

«Землетрясение произошло в 10 часов 14 минут по сахалинскому времени. Координаты 44. 4 гр. северной широт, и 146. 8 гр. восточной долготы; глубина - 114 километров; магнитуда 5.4 балла, ощущалось в Южно-Курильске на 2 балла», - рассказала корреспонденту DEITA.RU инженер сейсмической станции Елена Иевская

На вопрос о том, является ли утренний толчок следствием предыдущего землетрясения, произошедшего также в окрестностях острова Итуруп, для корреспондента DEITA.RU кратко, но лаконично прояснил ситуацию руководитель сейсмической лаборатории при Институте морской геологии и геофизики ДВО РАН на Сахалине, Александр Прытков.

«Вообще, информация, которая часто быстрее всего появляется у нас в СМИ – там ссылаются на независимые источники, нередко – специальные системы сейсмические, в том числе зарубежные. Наши из РАН тоже мониторят, и тоже оперативно. Связывать толчки друг с другом – особенно до того, как информация о сегодняшнем землетрясении поступит к нам в работу, на анализ – я не могу. Нужно все тщательно проанализировать, чем мы и займёмся в ближайшее время», - отметил учёный ИМГиГ ДВО РАН.

Евгений Черемухин