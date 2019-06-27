В среду, 26 июня, у берегов полуострова Камчатка произошло сразу два землетрясение. Магнитуда второго, которое ощущалось в 14 часов 27 минут по местному времени, составила 6,7, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 60 километров на расстоянии 108 километров от населенного пункта Усть-Камчатск. Несмотря на это, в поселке местные жители отмечали толчки от трех до че6тырех баллов.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами тоже не сообщалось.

Стоит отметить, что вблизи полуострова Камчатка регулярно ощущаются подземные толчки. Так, 11 и 20 июня незначительно трясло Командорские острова, 11 июня и 27 мая ощущалось землетрясение на Южных Курилах. Двумя днями ранее потряхивало Японию.

Екатерина Брязгунова